Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний: Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак – крові і смерті

Ірина БалачукСереда, 24 серпня 2022, 08:41
Залужний: Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак – крові і смерті
Валерій Залужний. Скриншот з відео

Верховний головнокомандувач Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими захисниками до Дня Незалежності і заявив, що незалежність має смак землі, крові, смерті і сліз.

Джерело: Залужний у Facebook

Верховний головнокомандувач процитував слова захисників з відео: "Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в’їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.

Реклама:

Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в пам’яті".

Деталі: Залужний підкреслив, що незалежність має голос – це голос предків і голос дітей.

Пряма мова верховного головнокомандувача: "Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!"

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗалужнийДень Незалежностівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Залужний
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: