Залужний: Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак – крові і смерті

Верховний головнокомандувач Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими захисниками до Дня Незалежності і заявив, що незалежність має смак землі, крові, смерті і сліз.

Джерело: Залужний у Facebook

Верховний головнокомандувач процитував слова захисників з відео: "Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в’їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.

Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в пам’яті".

Деталі: Залужний підкреслив, що незалежність має голос – це голос предків і голос дітей.

Пряма мова верховного головнокомандувача: "Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!"