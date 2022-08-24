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Залужный: Воюющие за независимость знают ее вкус – крови и смерти

Ирина БалачукСреда, 24 августа 2022, 08:41
Валерий Залужный. Скриншот из видео

Верховный главнокомандующий Валерий Залужный обнародовал видео с украинскими защитниками ко Дню Независимости и заявил, что независимость имеет вкус земли, крови, смерти и слез.

Источник: Залужный в Facebook

Верховный главнокомандующий процитировал слова защитников из видео: "Как можно почувствовать независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез.

Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти".

Детали: Залужный подчеркнул, что независимость имеет голос – голос предков и голос детей.

Прямая речь верховного главнокомандующего: "Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее сражаться. Спасибо вам, защитники и защитницы Украины! Я имею честь служить вместе с вами. Вечная память павшим героям! Вечная слава живым! Слава Украине!"

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Темы: ЗалужныйДень Независимостивойна
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