Втрати Росії сягнули вже 45 700 окупантів
Середа, 24 серпня 2022, 09:08
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 45 700 військових, 1 924 танки та 1 036 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 924 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 036 (+3) од,
- РСЗВ – 266 (+0) од,
- засобів ППО – 147 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 199 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) од,
- крилатих ракет – 196 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.