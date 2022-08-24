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Втрати Росії сягнули вже 45 700 окупантів

Ірина БалачукСереда, 24 серпня 2022, 09:08
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 45 700 військових, 1 924 танки та 1 036 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 924 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1 036 (+3) од,
  • РСЗВ – 266 (+0) од,
  • засобів ППО – 147 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 199 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10) од,
  • спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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