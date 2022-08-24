Потери России достигли уже 45 700 оккупантов
Среда, 24 августа 2022, 09:08
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 45 700 военных, 1 924 танка и 1 036 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 45 700 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 924 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 243 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1 036 (+3) ед,
- РСЗО – 266 (+0) ед,
- средств ПВО – 147 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 199 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) ед,
- крылатых ракет – 196 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 160 (+10) ед,
- специальной техники – 99 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.