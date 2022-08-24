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Потери России достигли уже 45 700 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 24 августа 2022, 09:08
Фото с Facebook Группировки Объединенных сил

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 45 700 военных, 1 924 танка и 1 036 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 45 700 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 924 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 243 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1 036 (+3) ед,
  • РСЗО – 266 (+0) ед,
  • средств ПВО – 147 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 199 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 196 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 160 (+10) ед,
  • специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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