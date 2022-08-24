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Лукашенко не посоромився зичити українцям мирного неба й толерантності

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 09:08
Лукашенко не посоромився зичити українцям мирного неба й толерантності
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який надав територію своєї країни для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності.

Джерело: сайт президента Республіки Білорусь

Пряма мова Лукашенка: "Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження злагоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях".

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Деталі: Лукашенко також заявив, що зичить українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Нагадаємо: 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з кількох напрямків, у тому числі з території Білорусі. Навіть після виведення своїх військ із північних областей України РФ продовжує завдавати ракетних ударів із Білорусі.

24 серпня виповнюється рівно пів року війни, а Україна відзначає 31 річницю своєї незалежності.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнаУкраїна
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