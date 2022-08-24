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Лукашенко не постыдился пожелать украинцам мирного неба и толерантности

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 09:08
Лукашенко не постыдился пожелать украинцам мирного неба и толерантности
Александр Лукашенко, фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который предоставил территорию своей страны для наступления россиян на Украину и стал сообщником Владимира Путина в войне, поздравил народ Украины с Днем Независимости.

Источник: сайт президента Республики Беларусь

Прямая речь Лукашенко: "Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях".

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Детали: Лукашенко также заявил, что желает украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". 

Напомним: 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси. Даже после вывода своих войск из северных областей Украины РФ продолжает наносить ракетные удары из Беларуси. 

24 августа исполняется ровно полгода войны, а Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнаУкраина
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