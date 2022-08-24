Жителі Херсонщини у День прапора показали окупантам свою позицію – ОВА

23 серпня, у День державного прапора України, в окупованому Херсоні один із пам’ятників було огорнуто в український прапор, а на територіях Херсонської області з'явилися листівки "Народного спротиву України".

Джерело: інформація Херсонської обласної військової адміністрації з ранкового зведення ОВА

Дослівно: "Жителі Херсонщини у День прапора України змогли продемонструвати свою проукраїнську позицію. Зокрема, у Таврійську, Каховці, Новій Каховці з'явились листівки з привітанням від "Народного спротиву України". А у Херсоні один із пам’ятників було огорнуто у прапор України".

Реклама:

Деталі: Тим часом "тиск на жителів області з кожним днем стає більшим".

Наразі Головне управління розвідки оприлюднило методичку для агітаторів на тимчасово окупованих територіях, які мають переконати місцевих жителів, що військові РФ – не вбивці і не мародери.

У своїх Телеграм-каналах та в ефірі пропагандистських телеканалів окупанти повідомляють про відкриття Центру допомоги безробітним, який буде працювати на базі центру зайнятості.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що у школах буде дозволено вивчення української мови як окремого предмета, проте навчання відбуватиметься виключно російською, додають у законному керівництві області.