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Жителі Херсонщини у День прапора показали окупантам свою позицію – ОВА

Олена РощінаСереда, 24 серпня 2022, 10:04
Жителі Херсонщини у День прапора показали окупантам свою позицію – ОВА
Жовто-блактині стрічки на Херсонщині, фото з Facebook Сергія Хланя

23 серпня, у День державного прапора України, в окупованому Херсоні один із пам’ятників було огорнуто в український прапор, а на територіях Херсонської області з'явилися листівки "Народного спротиву України".

Джерело: інформація Херсонської обласної військової адміністрації з ранкового зведення ОВА

Дослівно: "Жителі Херсонщини у День прапора України змогли продемонструвати свою проукраїнську позицію. Зокрема, у Таврійську, Каховці, Новій Каховці з'явились листівки з привітанням від "Народного спротиву України". А у Херсоні один із пам’ятників було огорнуто у прапор України".

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Деталі: Тим часом "тиск на жителів області з кожним днем стає більшим". 

Наразі Головне управління розвідки оприлюднило методичку для агітаторів на тимчасово окупованих територіях, які мають переконати місцевих жителів, що військові РФ – не вбивці і не мародери. 

У своїх Телеграм-каналах та в ефірі пропагандистських телеканалів окупанти повідомляють про відкриття Центру допомоги безробітним, який буде працювати на базі центру зайнятості. 

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Також повідомляється, що у школах буде дозволено вивчення української мови як окремого предмета, проте навчання відбуватиметься виключно російською, додають у законному керівництві області.

Теми: Херсонська областьХерсонокупаціясвяткування
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