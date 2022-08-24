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Жители Херсонщины в День флага показали оккупантам свою позицию – ОВА

Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 10:04
Желто-голубые ленты на Херсонщине, фото из Facebook Сергея Хланя

23 августа, в День государственного флага Украины, в оккупированном Херсоне один из памятников был окутан украинским флагом, а на территориях Херсонской области появились листовки "Народного сопротивления Украины".

Источник: информация Херсонской областной военной администрации из утренней сводки ОВА

Дословно: "Жители Херсона в День флага Украины смогли продемонстрировать свою проукраинскую позицию. В частности, в Таврическом, Каховке, Новой Каховке появились листовки с поздравлением от "Народного сопротивления Украины". А в Херсоне один из памятников был обернут во флаг Украины".

Детали: Тем временем "давление на жителей области с каждым днем ​​становится все большим".

Главное управление разведки обнародовало методичку для агитаторов на временно оккупированных территориях, которые должны убедить местных жителей, что военные РФ – не убийцы и не мародеры.

В своих Телеграмм-каналах и в эфире пропагандистских телеканалов оккупанты сообщают об открытии Центра помощи безработным, который будет работать на базе центра занятости.

Также сообщается, что в школах будет разрешено изучение украинского языка как отдельного предмета, однако обучение будет проходить исключительно на русском, добавляют в законном руководстве области.

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Темы: Херсонская областьХерсоноккупацияпразднования
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