ФСБ готувала в Україні постановочні "акції протесту" до Дня Незалежності – СБУ

Служба безпеки повідомляє, що запобігла планам ФСБ організувати в Україні постановочні "акції протесту" до Дня Незалежності.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України.

За задумом ворожих спецслужб, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео.

Таким чином, вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті у свою чергу – максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ".

Деталі: СБУ встановила, що організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова".

За наявною інформацією, ФСБ продумувала "акції" заздалегідь.

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Співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху Стремоусова у травні 2022 року.

Пізніше їм було поставлено завдання організувати масові "протестні" акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ.

Утім, завдяки втручанню СБУ колишні поплічники Стремоусова відмовилися від виконання завдань ФСБ.

Повідомляється, що учасники ГО "Журналісти Стремоусова" мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві.

Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні, йому повідомили про підозру у держзраді.