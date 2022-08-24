ФСБ готовила в Украине постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости – СБУ

Служба безопасности сообщает, что предотвратила планы ФСБ организовать в Украине постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности предотвратила планы ФСБ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости Украины.

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По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео.

Таким образом, они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те в свою очередь максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ".

Детали: СБУ установила, что организаторами псевдоакций должны стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова".

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По имеющейся информации, ФСБ продумывала "акции" заранее.

Сотрудники вражеских спецслужб вышли на контакт с координаторами Житомирского и Полтавского центров движения Стремоусова в мае 2022 года.

Позже им была поставлена ​​задача организовать массовые "протестные" акции у областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ.

Впрочем, благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники Стремоусова отказались от выполнения задач ФСБ.

Сообщается, что участники ОО "Журналисты Стремоусова" имеют подобный опыт, поскольку еще в начале 2022 года провели ряд заказных митингов в Киеве.

В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне, ему сообщили о подозрении в госизмене.