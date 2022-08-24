Окупанти заявляють про "приліт" у магазин в Донецьку

Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін повідомляє про обстріл магазина "Галактика", що на околицях міста.

Джерело: колаборант Кулемзін в Telegram та ТАСС

Пряма мова: "Пряме влучення в магазин Галактика у мікрорайоні Широкий. Інформація про постраждалих та розміри руйнувань уточнюється".

Деталі: За словами колаборната, пожежа почалася внаслідок обстрілу. Площа пожежі, попередньо, складає 5 тисяч кв. метрів. Кулемзін звинувачує ЗСУ у обстрілі.