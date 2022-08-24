Окупанти заявляють про "приліт" у магазин в Донецьку
Середа, 24 серпня 2022, 11:23
Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін повідомляє про обстріл магазина "Галактика", що на околицях міста.
Джерело: колаборант Кулемзін в Telegram та ТАСС
Пряма мова: "Пряме влучення в магазин Галактика у мікрорайоні Широкий. Інформація про постраждалих та розміри руйнувань уточнюється".
Деталі: За словами колаборната, пожежа почалася внаслідок обстрілу. Площа пожежі, попередньо, складає 5 тисяч кв. метрів. Кулемзін звинувачує ЗСУ у обстрілі.
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