Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заявляють про "приліт" у магазин в Донецьку

"Українська правда"Середа, 24 серпня 2022, 11:23
Окупанти заявляють про приліт у магазин в Донецьку

Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін повідомляє про обстріл магазина "Галактика", що на околицях міста.

Джерело: колаборант Кулемзін в Telegram та ТАСС 

Пряма мова: "Пряме влучення в магазин Галактика у мікрорайоні Широкий. Інформація про постраждалих та розміри руйнувань уточнюється". 

Реклама:

Деталі: За словами колаборната, пожежа почалася внаслідок обстрілу. Площа пожежі, попередньо, складає 5 тисяч кв. метрів. Кулемзін звинувачує ЗСУ у обстрілі.  

 
 
 

Теми: Донецькпожежавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Донецьк
В авіатрощі двох вертольотів на Донеччині загинули 6 українських пілотів – джерела
В окупованому Донецьку прилетіло в будівлю "МВС" терористів – Андрющенко
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: