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Окупанти заявляють про "приліт" у магазин в Донецьку

"Українська правда"Середа, 24 серпня 2022, 11:23

Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін повідомляє про обстріл магазина "Галактика", що на околицях міста.

Джерело: колаборант Кулемзін в Telegram та ТАСС 

Пряма мова: "Пряме влучення в магазин Галактика у мікрорайоні Широкий. Інформація про постраждалих та розміри руйнувань уточнюється". 

Деталі: За словами колаборната, пожежа почалася внаслідок обстрілу. Площа пожежі, попередньо, складає 5 тисяч кв. метрів. Кулемзін звинувачує ЗСУ у обстрілі.  

 
 
 

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Теми: Донецькпожежавибух
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