Оккупанты заявляют о "прилете" в магазин в Донецке
Среда, 24 августа 2022, 11:23
Так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин сообщает об обстреле магазина "Галактика" в окрестностях города.
Источник: коллаборант Кулемзин в Telegram и ТАСС
Прямая речь: "Прямое попадание в магазин Галактика в микрорайоне Широкий. Информация о пострадавших и размерах разрушений уточняется".
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Детали: По словам коллаборанта, пожар начался в результате обстрела. Площадь пожара предварительно составляет 5 тысяч кв. метров. Кулемзин обвиняет ВСУ в обстреле.