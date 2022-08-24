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Оккупанты заявляют о "прилете" в магазин в Донецке

"Украинская правда"Среда, 24 августа 2022, 11:23

Так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин сообщает об обстреле магазина "Галактика" в окрестностях города.

Источник: коллаборант Кулемзин в Telegram и ТАСС

Прямая речь: "Прямое попадание в магазин Галактика в микрорайоне Широкий. Информация о пострадавших и размерах разрушений уточняется".

Детали: По словам коллаборанта, пожар начался в результате обстрела. Площадь пожара предварительно составляет 5 тысяч кв. метров. Кулемзин обвиняет ВСУ в обстреле.

 
  
 

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Темы: Донецкпожарвзрыв
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