Окупанти обстріляли Харківщину касетними боєприпасами, є поранені
Російські окупанти у День Незалежності обстріляли касетними боєприпасами смт Мала Данилівка в Харківському районі, дві людини отримали поранення.
Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, Малоданилівський селищний голова Олександр Гололобов у Facebook
Пряма мова Гололобова: "Мала Данилівка обстріляна у різних місцях. Є поранені серед жителів, які перебувають у своїх дворах. Пошкоджена інфраструктура та приватні домоволодіння".
Деталі: За словами Синєгубова, у День незалежності України ворог посилює терор мирного населення Харківщини.
Глава ОВА повідомив, що росіяни обстріляли Малу Данилівкі касетними боєприпасами: "Пошкоджені приватні будинки, та інфраструктура, 2 цивільних зазнали поранення".
Пораненим наразі надають медичну допомогу.
Також ворог обстрілює з артилерії місто Дергачі.
Синєгубов нагадав, що 24 серпня протягом дня на території Харківської області триває комендантська година: "Ризик обстрілів є дуже високим. По можливості перебувайте в укриттях".