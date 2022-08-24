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Окупанти обстріляли Харківщину касетними боєприпасами, є поранені

Альона Мазуренко Середа, 24 серпня 2022, 11:58
Окупанти обстріляли Харківщину касетними боєприпасами, є поранені

Російські окупанти у День Незалежності обстріляли касетними боєприпасами смт Мала Данилівка в Харківському районі, дві людини отримали поранення.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, Малоданилівський селищний голова Олександр Гололобов у Facebook

Пряма мова Гололобова: "Мала Данилівка обстріляна у різних місцях. Є поранені серед жителів, які перебувають у своїх дворах. Пошкоджена інфраструктура та приватні домоволодіння".

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Деталі: За словами Синєгубова, у День незалежності України ворог посилює терор мирного населення Харківщини.

Глава ОВА повідомив, що росіяни обстріляли Малу Данилівкі касетними боєприпасами: "Пошкоджені приватні будинки, та інфраструктура, 2 цивільних зазнали поранення".

Пораненим наразі надають медичну допомогу.

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Також ворог обстрілює з артилерії місто Дергачі.

 

Синєгубов нагадав, що 24 серпня протягом дня на території Харківської області триває комендантська година: "Ризик обстрілів є дуже високим. По можливості перебувайте в укриттях".

Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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