Оккупанты обстреляли Харьковщину кассетными боеприпасами, есть раненные

Российские оккупанты в День Независимости обстреляли кассетными боеприпасами пгт Малая Даниловка в Харьковском районе, два человека получили ранения.

Источник: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Малоданиловский поселковый голова Александр Гололобов в Facebook

Прямая речь Гололобова: "Малая Даниловка обстреляна в разных местах. Есть раненые среди жителей, которые находятся в своих дворах. Повреждена инфраструктура и частные домовладения".

Детали: По словам Синегубова, в День независимости Украины враг усугубляет террор мирного населения Харьковщины.

Глава ОВА сообщил, что россияне обстреляли Малую Даниловку кассетными боеприпасами: "Повреждены частные дома и инфраструктура, 2 гражданских получили ранения".

Раненым пока оказывают медицинскую помощь.

Также враг обстреливает из артиллерии город Дергачи.

ВИДЕО ДНЯ

Синегубов напомнил, что 24 августа в течение дня на территории Харьковской области продолжается комендантский час: "Риск обстрелов очень высок. По возможности находитесь в укрытиях".