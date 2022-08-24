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У 2022 році за Незалежність проголосували б 97% українців – опитування

"Українська правда"Середа, 24 серпня 2022, 12:40
У 2022 році за Незалежність проголосували б 97% українців – опитування
Майдан Незалежності, фото з Вікіпедії

Абсолютна більшість українців підтримує Незалежність України, порівняно з результатами опитувань 2012 року.

Джерело: опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" 17-18 серпня 

Деталі: Згідно з результатами опитування, якби сьогодні перед українцям стояв вибір підтримати проголошення Незалежності, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% скоріше) зробили б це. 

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У 2021 році цей показник складав 80%, а у 2012 – лише 62%. 

 

Крім того, респондентам запропонували назвати три слова, якою вони бачать майбутню Україну. Другою найчастішою ознакою України, яку називали опитувані, є слово "незалежність". 

Українці також описували нашу державу у майбутньому "сильною", "мирною", "квітучою", "процвітаючою", "щасливою", "європейською", "розвинутою" та "єдиною".

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Протягом 17-18 серпня соціологи методом телефонного інтерв'ю опитали 1000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також населених пунктів, де відсутній мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%.

Нагадаємо: 

  • За результатами останніх опитувань, 98% українців вірять у перемогу у війні з Росією, а 91% схвалюють діяльність президента Зеленського.
  • 55% українців вважатимуть перемогою повне вигнання російських окупантів з території України, ще 20,5% – повне знищення російської армії.

Теми: опитування
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