В 2022 году за Независимость проголосовали бы 97% украинцев – опрос
Абсолютное большинство украинцев поддерживает Независимость Украины по сравнению с результатами опросов 2012 года.
Источник: опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 17-18 августа
Детали: Согласно результатам опроса, если бы сегодня перед украинцем стоял выбор поддержать провозглашение Независимости, абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее) сделали бы это.
В 2021 году этот показатель составлял 80%, а в 2012 – лишь 62%.
Кроме того, респондентам предложили назвать три слова, какой они видят будущую Украину. Вторым самым частым признаком Украины, который называли опрошенные, является слово "независимость".
Украинцы также описывали наше государство в будущем "сильным", "мирным", "цветущим", "процветающим", "счастливым", "европейским", "развитым" и "единым".
В течение 17-18 августа социологи методом телефонного интервью опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также населенных пунктов, где отсутствует мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 3,1%.
Напомним:
- По результатам последних опросов 98% украинцев верят в победу в войне с Россией, а 91% одобряют деятельность президента Зеленского.
- 55% украинцев сочтут победой полное изгнание российских оккупантов с территории Украины, еще 20,5% – полное уничтожение российской армии.