Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В 2022 году за Независимость проголосовали бы 97% украинцев – опрос

"Украинская правда"Среда, 24 августа 2022, 12:40
В 2022 году за Независимость проголосовали бы 97% украинцев – опрос
Майдан Незалежности, фото из Википедии

Абсолютное большинство украинцев поддерживает Независимость Украины по сравнению с результатами опросов 2012 года.

Источник: опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 17-18 августа

Детали: Согласно результатам опроса, если бы сегодня перед украинцем стоял выбор поддержать провозглашение Независимости, абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее) сделали бы это.

Реклама:

В 2021 году этот показатель составлял 80%, а в 2012 – лишь 62%.

 

Кроме того, респондентам предложили назвать три слова, какой они видят будущую Украину. Вторым самым частым признаком Украины, который называли опрошенные, является слово "независимость".

Украинцы также описывали наше государство в будущем "сильным", "мирным", "цветущим", "процветающим", "счастливым", "европейским", "развитым" и "единым".

ВИДЕО ДНЯ

В течение 17-18 августа социологи методом телефонного интервью опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также населенных пунктов, где отсутствует мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 3,1%.

Напомним:

  • По результатам последних опросов 98% украинцев верят в победу в войне с Россией, а 91% одобряют деятельность президента Зеленского.
  • 55% украинцев сочтут победой полное изгнание российских оккупантов с территории Украины, еще 20,5% – полное уничтожение российской армии.

Темы: опрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
опрос
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
За полгода выросла доля украинцев, которые ориентируются на длительную войну
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Последние новости
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
Все новости...
Реклама: