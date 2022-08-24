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В 2022 году за Независимость проголосовали бы 97% украинцев – опрос

"Украинская правда"Среда, 24 августа 2022, 12:40
Майдан Незалежности, фото из Википедии

Абсолютное большинство украинцев поддерживает Независимость Украины по сравнению с результатами опросов 2012 года.

Источник: опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 17-18 августа

Детали: Согласно результатам опроса, если бы сегодня перед украинцем стоял выбор поддержать провозглашение Независимости, абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее) сделали бы это.

В 2021 году этот показатель составлял 80%, а в 2012 – лишь 62%.

 

Кроме того, респондентам предложили назвать три слова, какой они видят будущую Украину. Вторым самым частым признаком Украины, который называли опрошенные, является слово "независимость".

Украинцы также описывали наше государство в будущем "сильным", "мирным", "цветущим", "процветающим", "счастливым", "европейским", "развитым" и "единым".

В течение 17-18 августа социологи методом телефонного интервью опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также населенных пунктов, где отсутствует мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 3,1%.

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Напомним:

  • По результатам последних опросов 98% украинцев верят в победу в войне с Россией, а 91% одобряют деятельность президента Зеленского.
  • 55% украинцев сочтут победой полное изгнание российских оккупантов с территории Украины, еще 20,5% – полное уничтожение российской армии.

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Темы: опрос
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