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Бійці "Азову" записали привітання на Хортиці: Тепер Азов – це вся Україна

Альона Мазуренко Середа, 24 серпня 2022, 12:41
Бійці Азову записали привітання на Хортиці: Тепер Азов – це вся Україна

Бійці полку "Азов" записали привітання до Дня Незалежності на острові Хортиця у Запоріжжі. 

Джерело: "Азов" у Telegram

Пряма мова: "Наша нація стала свідомішою, а від того й сильнішою, щоби нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями.

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Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ, судилося розірвати саме нам, українцям.

Завдання не з легких, але ми обов’язково переможемо!

Це кажуть воїни того самого полку "Азов", які вирвалися з пекла "Азовсталі", де нас хотіли знищити. Криваво й підло. Але з цього попелу відродився сталевий дух.

ВІДЕО ДНЯ

Тепер АЗОВ у кожному з нас. АЗОВ – це вся Україна".

Теми: Азов День Незалежності
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