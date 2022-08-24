Бійці "Азову" записали привітання на Хортиці: Тепер Азов – це вся Україна

Бійці полку "Азов" записали привітання до Дня Незалежності на острові Хортиця у Запоріжжі.

Джерело: "Азов" у Telegram

Пряма мова: "Наша нація стала свідомішою, а від того й сильнішою, щоби нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями.

Тепер кожен постріл у наш бік додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасний світ, судилося розірвати саме нам, українцям.

Завдання не з легких, але ми обов’язково переможемо!

Це кажуть воїни того самого полку "Азов", які вирвалися з пекла "Азовсталі", де нас хотіли знищити. Криваво й підло. Але з цього попелу відродився сталевий дух.

Тепер АЗОВ у кожному з нас. АЗОВ – це вся Україна".