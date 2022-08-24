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Бойцы "Азова" записали поздравления на Хортице: Теперь Азов – это вся Украина

Мазуренко Алена Среда, 24 августа 2022, 12:41

Бойцы полка "Азов" записали поздравления ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье.

Источник: "Азов" в Telegram

Прямая речь: "Наша нация стала сознательнее, а от того и сильнее, чтобы наконец дать сокрушительный ответ и навсегда наказать возрастных преступников за все содеянное ими веками.

Теперь каждый выстрел в нашу сторону придает нам еще большую решительность. Мы уверены, временную петлю из вандальских набегов москвы на современный мир суждено было разорвать именно нам, украинцам.

Задание не из легких, но мы обязательно победим!

Это говорят воины того же полка "Азов", которые вырвались из ада "Азовстали", где нас хотели уничтожить. Кроваво и подло. Но из этого пепла возродился стальной дух.

Теперь АЗОВ в каждом из нас. АЗОВ – это вся Украина".

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Темы: АзовДень Независимости
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