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Глава Міноборони Білорусі дзвонив Резнікову 26 лютого і пропонував капітулювати – Washington Post

Альона Мазуренко Середа, 24 серпня 2022, 15:27
Глава Міноборони Білорусі дзвонив Резнікову 26 лютого і пропонував капітулювати – Washington Post
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З САЙТУ АРМІЯ INFORM

У перші дні вторгнення РФ міністр оборони Білорусі Віктор Хренін телефонував міністру оборони України Олексію Резнікову і пропонував капітулювати. Також 24 лютого до Офісу президента України дзвонили з Кремля та пропонували здатися.

Джерело: Washington Post

Деталі: 26 лютого 2022 року Резнікову зателефонував Хренін.

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Український міністр згадує, що в розмові Хренін "тремтячим голосом" сказав, що "передає послання" міністра оборони РФ Сергія Шойгу: "Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться".

Резніков сказав, що відповів: "Я готовий прийняти капітуляцію з російської сторони".

У матеріалі також згадується попередня розмова Хреніна з Резніковим напередодні вторгнення – 22 лютого.

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Хренін, "давши слово офіцера", запевняв, що наступу РФ із території Білорусі не буде.

"І він був брехуном", - зазначив Резніков.

Крім того, 24 лютого голові офісу президента Володимира Зеленського Андрію Єрмаку дзвонив колишній куратор "Кремля" на Донбасі Дмитро Козак та вимагав здатися.

За словами Єрмака, він спочатку не міг взяти себе в руки.

Дослівно: "Телефон задзвонив один раз, потім ще. Він відповів. Він почув хрипкий голос Дмитра Козака, заступника глави адміністрації Кремля, який народився в Україні, але давно увійшов до найближчого оточення Путіна. Козак сказав, що українцям час здаватися. Єрмак вилаяв Козака і повісив слухавку".

Теми: РезніковБілорусьвійнаРосія
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