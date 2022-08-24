Глава Минобороны Беларуси звонил Резникову 26 февраля и предлагал капитулировать – Washington Post

В первые дни вторжения РФ министр обороны Беларуси Виктор Хренин звонил министру обороны Украины Алексею Резникову и предлагал капитулировать. Также 24 февраля в Офис президента Украины звонили из Кремля и предлагали сдаться.

Источник: Washington Post

Детали: 26 февраля 2022 года Резникову позвонил Хренин.

Украинский министр вспоминает, что в разговоре Хренин "дрожащим голосом" сказал, что "передает послание" министра обороны РФ Сергея Шойгу: "Если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится".

Резников сказал, что ответил: "Я готов принять капитуляцию с российской стороны".

В материале также упоминается и предыдущий разговор Хренина с Резниковым накануне вторжения — 22 февраля.

Хренин, "дав слово офицера", уверял, что наступления РФ с территории Беларуси не будет.

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"И он был лжецом", - отметил Резников.

Кроме того, 24 февраля главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку звонил бывший куратор "Кремля" на Донбассе Дмитрий Козак и требовал сдаться.

По словам Ермака, он поначалу не мог взять себя в руки.

Дословно: "Телефон зазвонил один раз, потом еще. Он ответил. Он услышал хриплый голос Дмитрия Козака, заместителя главы администрации Кремля, родившегося в Украине, но давно вошедшего в ближайшее окружение Путина. Козак сказал, что украинцам пора сдаваться. Ермак обругал Козака и повесил трубку".