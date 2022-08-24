Байден оголосив про $3 млрд військової допомоги Україні в День Незалежності

Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

Про це йдеться у заяві президента США Джон Байдена, пише "Європейська правда".

"Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання я з гордістю оголошую про наш найбільший сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброї та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні", - йдеться у заяві.

Байден заявив, що ці кошти дозволять Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі.

Минулого тижня Пентагон оголосив, що США нададуть Україні безпілотники-розвідники та вперше - захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги вартістю $775 мільйонів.

Загальна військова допомога США, спрямована Україні після вторгнення Росії 24 лютого, до сьогодні становила уже 10,6 мільярда доларів.

Напередодні Дня незалежності України ЗМі анонсували додатковий пакет військової допомоги від США на 3 мільярди доларів, спрямований на тренування й оснащення українських сил оборони.