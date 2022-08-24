Байден объявил о $3 млрд военной помощи Украине в День Независимости

Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении президента США Джона Байдена, пишет "Европейская правда".

"Соединенные Штаты Америки преданны поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем сегодня транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США оружия и оборудования, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине", - говорится в заявлении.

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Байден заявил, что эти средства позволят Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары для обеспечения продолжения обороны в долгосрочной перспективе.

На прошлой неделе Пентагон объявил, что США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи стоимостью $775 миллионов.

Общая военная помощь США, направленная Украине после вторжения России 24 февраля, на сегодняшний день составила уже 10,6 миллиарда долларов.

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Накануне Дня независимости Украины СМИ анонсировали дополнительный пакет военной помощи от США на 3 миллиарда долларов, направленный на тренировку и оснащение украинских сил обороны.