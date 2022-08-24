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Байден объявил о $3 млрд военной помощи Украине в День Независимости

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 15:30
Байден объявил о $3 млрд военной помощи Украине в День Независимости
Джо Байден, фото Белого дома

Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении президента США Джона Байдена, пишет "Европейская правда".

"Соединенные Штаты Америки преданны поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем сегодня транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США оружия и оборудования, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине", - говорится в заявлении.

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Байден заявил, что эти средства позволят Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары для обеспечения продолжения обороны в долгосрочной перспективе.

На прошлой неделе Пентагон объявил, что США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи стоимостью $775 миллионов.

Общая военная помощь США, направленная Украине после вторжения России 24 февраля, на сегодняшний день составила уже 10,6 миллиарда долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Дня независимости Украины СМИ анонсировали дополнительный пакет военной помощи от США на 3 миллиарда долларов, направленный на тренировку и оснащение украинских сил обороны.

Темы: СШАБайденУкраинаденьги
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