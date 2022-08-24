Окупанти заявили, що "затримали" двох працівників ЗАЕС

Російські ЗМІ повідомляють, що військові РФ "затримали" двох співробітників Запорізької АЕС нібито за співпрацю зі Збройними силами України.

Джерело: ТАСС із посиланням на пресслужбу Росгвардії

Деталі: У Росгвардії заявляють, що двоє співробітників АЕС вчинили "протиправні дії" та нібито передавали ЗСУ інформацію про місцезнаходження особового складу та техніки на території станції. Також повідомляється про затримання "порушника пропускного режиму", який передавав координати пересування колон російської техніки, як заявляють окупанти.

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Військові країни агресора додали, що з березня Росгвардія затримала 26 так званих "порушників" на території станції.