Оккупанты заявили, что "задержали" двух работников ЗАЭС

Российские СМИ сообщают, что военные РФ "задержали" двух сотрудников Запорожской АЭС якобы за сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии

Детали: В Росгвардии заявляют, что двое сотрудников АЭС совершили "противоправные действия" и якобы передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Также сообщается о задержании "нарушителя пропускного режима", который передавал координаты передвижения колонн российской техники, как заявляют оккупанты.

Реклама:

Военные страны агрессора добавили, что с марта Росгвардия задержала 26 так называемых "нарушителей" на территории станции.