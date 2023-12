Джонсон приїхав до Києва втретє з початку вторгнення Росії

Попри загрозу ракетних ударів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у День Незалежності України приїхав до Києва – він тут втретє з початку повномасштабної війни, що триває вже пів року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Борис Джонсон написав у Twitter, що він у Києві.

"Те, що відбувається зараз в Україні, важливе для всіх нас. Саме тому я сьогодні в Києві. Саме тому Велика Британія продовжить підтримувати наших українських друзів. Я вважаю, що Україна може виграти і виграє цю війну", – зазначив він.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS