Джонсон приїхав до Києва втретє з початку вторгнення Росії

Борис Джонсон і Володимир Зеленський у Києві, фото з Twitter Boris Johnson

Попри загрозу ракетних ударів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у День Незалежності України приїхав до Києва – він тут втретє з початку повномасштабної війни, що триває вже пів року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Борис Джонсон написав у Twitter, що він у Києві.

"Те, що відбувається зараз в Україні, важливе для всіх нас. Саме тому я сьогодні в Києві. Саме тому Велика Британія продовжить підтримувати наших українських друзів. Я вважаю, що Україна може виграти і виграє цю війну", – зазначив він.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона.

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"Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!", – написав глава держави в соцмережах.

Також Зеленський та Джонсон пройшлися центром української столиці.

У липні ЗМІ повідомляли, що Джонсон, який іде у відставку, хоче здійснити третю поїздку в Україну за час повномасштабного російського вторгнення, щоб побачити президента Володимира Зеленського перед тим, як покине Даунінг-стріт.

Уперше Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом – тоді він став першим очільником держави "Великої сімки", що прибув до української столиці з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Потім Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом уже в червні.

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