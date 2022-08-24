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Джонсон приехал в Киев в третий раз с начала вторжения России

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 24 августа 2022, 16:38
Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве, фото из Twitter Boris Johnson

Несмотря на угрозу ракетных ударов, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины приехал в Киев – он здесь третий раз с начала полномасштабной войны, которая длится уже полгода.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Борис Джонсон написал в Twitter, что он находится в Киеве.

"То, что происходит сейчас в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве. Именно поэтому Великобритания продолжит поддерживать наших украинских друзей. Я считаю, что Украина может выиграть и выиграет эту войну", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона.

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"Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству посчастливилось иметь такого друга!", – написал глава государства в соцсетях.

Также Зеленский и Джонсон прошлись по центру украинской столицы.

В июле СМИ сообщали, что уходящий в отставку Джонсон хочет совершить третью поездку в Украину за время полномасштабного российского вторжения, чтобы увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит.

В первый раз Джонсон был в Киеве в апреле с таким же необъявленным визитом – тогда он стал первым главой государства "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения.

Затем Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом уже в июне.

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Темы: Борис ДжонсонЗеленскийвойнапразднования
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