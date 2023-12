Джонсон приехал в Киев в третий раз с начала вторжения России

Несмотря на угрозу ракетных ударов, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в День Независимости Украины приехал в Киев – он здесь третий раз с начала полномасштабной войны, которая длится уже полгода.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Борис Джонсон написал в Twitter, что он находится в Киеве.

"То, что происходит сейчас в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве. Именно поэтому Великобритания продолжит поддерживать наших украинских друзей. Я считаю, что Украина может выиграть и выиграет эту войну", – отметил он.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS