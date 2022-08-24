Росія виснажилась і сильно зменшила темпи наступу – розвідка

Українська розвідка з'ясувала, що Росія дуже сповільнила темпи наступу на Україну через виснаження своїх ресурсів.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі єдиного телемарафону в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Росія досить сильно уповільнила свої темпи наступу. Причиною є значне виснаження ресурсної бази Російської Федерації".

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Деталі: Головний розвідник додав, що російські окупанти також мають морально-психологічну втому від бойових дій.

За його словами, знищення техніки ворога у Криму змусило задуматися росіян. Вони почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна і що їхня розпіарена система ППО не здатна захистити захоплену територію.

На думку Буданова, війна показала, що російська армія "зовсім не друга армія", як вважалося, "і навіть не четверта".

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Відповідаючи на запитання, чи можна говорити, що настав переломний момент у війні, який Буданов прогнозував раніше, керівник ГУР сказав: "До кінця серпня є ще певний час".