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Россия выдохлась и сильно сбавила темпы наступления – разведка

Евгений КизиловСреда, 24 августа 2022, 17:16
Россия выдохлась и сильно сбавила темпы наступления – разведка
Кирилл Буданов, фото: УП

Украинская разведка выяснила, что Россия сильно замедлила темпы наступления на Украину из-за истощения своих ресурсов.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире единого телемарафона в среду, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления. Причиной этому является значительное истощение ресурсной базы Российской Федерации".

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Детали: Главный разведчик добавил, что у российских оккупантов также наблюдается морально-психологическая усталость от боевых действий.

По его словам, уничтожение техники врага в Крыму заставило задуматься россиян. Они начали понимать, что их армия не такая уж и сильная и что их распиаренная система ПВО не способна защитить захваченную территорию.

По мнению Буданова, война показала, что российская армия "совсем не вторая армия", как считалось, "и даже не четвертая".

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Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что пришел переломный момент в войне, который Буданов прогнозировал ранее, руководитель ГУР сказал: "До конца августа есть еще определенное время".

Темы: войнаразведкаРосcия
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