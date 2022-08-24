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Россия выдохлась и сильно сбавила темпы наступления – разведка

Евгений КизиловСреда, 24 августа 2022, 17:16
Кирилл Буданов, фото: УП

Украинская разведка выяснила, что Россия сильно замедлила темпы наступления на Украину из-за истощения своих ресурсов.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире единого телемарафона в среду, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления. Причиной этому является значительное истощение ресурсной базы Российской Федерации".

Детали: Главный разведчик добавил, что у российских оккупантов также наблюдается морально-психологическая усталость от боевых действий.

По его словам, уничтожение техники врага в Крыму заставило задуматься россиян. Они начали понимать, что их армия не такая уж и сильная и что их распиаренная система ПВО не способна защитить захваченную территорию.

По мнению Буданова, война показала, что российская армия "совсем не вторая армия", как считалось, "и даже не четвертая".

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что пришел переломный момент в войне, который Буданов прогнозировал ранее, руководитель ГУР сказал: "До конца августа есть еще определенное время".

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Темы: войнаразведкаРосcия
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