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Окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині – ОВА

"Українська правда"Середа, 24 серпня 2022, 17:27
Окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині – ОВА
Ракета у повітрі, ілюстративне фото зПуск ракети, ілюстративне фото з Арміяінформ

Ворог ввечері 24 серпня завдав ракетного удару по території Хмельниччини.

Джерело: "Суспільне", моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram, голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в Telegram

Деталі: Близько 17:20 на Хмельниччині пролунали потужні вибухи. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив "прильоти" ракет у області. 

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Пряма мова: "Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях".

Деталі: За попередньою інформацією, о 17:13 з Мозирського району Гомельської області Білорусі запустили 4 ракети. Звуки запуску ракет також чули в Октябрьскому та Туровському районах. О 17:18 у місті Ліда зафіксували проліт двох винищувачів у напрямку півдня. Попередньо також відомо про пуски з двох російських бомбардувальників, як повідомляє "Беларускі Гаюн".

Оновлено: О 17:49 з Барановичів (Брестська область) вилетів винищувач, також повідомляють про проліт у північному напрямку двох винищувачів у селищі Ружани о 17:49.

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Теми: Хмельниччинавійна
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