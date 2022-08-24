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Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельнитчине – ОВА

"Украинская правда"Среда, 24 августа 2022, 17:27
Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельнитчине – ОВА
Ракета в воздухе, иллюстративный фото с Пуск ракеты, иллюстративный фото из Армияинформ

Враг вечером 24 августа нанес ракетный удар по территории Хмельницкой области. 

Источник: "Суспильне", мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" в Telegram, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram

Детали: Около 17:20 в Хмельнитчине прогремели мощные взрывы. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил прилеты ракет в области.

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Дословно: "Имеем прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали впоследствии. Оставайтесь в укрытиях"

Детали: По предварительной информации, в 17:13 из Мозырьского района Гомельской области Беларуси запустили 4 ракеты. Звуки запуска ракет также слышны в Октябрьском и Туровском районах. В 17:18 в городе Лида зафиксировали пролет двух истребителей в направлении юга. Предварительно известно о пусках с двух российских бомбардировщиков, как сообщает "Белорусский Гаюн".

Обновлено: В 17:49 из Барановичей (Брестская область) вылетел истребитель, также сообщают о пролете в северном направлении двух истребителей в поселке Ружаны в 17:49.

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Темы: Хмельнитчинавойна
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