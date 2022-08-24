Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельнитчине – ОВА

"Украинская правда"Среда, 24 августа 2022, 17:27
Ракета в воздухе, иллюстративный фото с Пуск ракеты, иллюстративный фото из Армияинформ

Враг вечером 24 августа нанес ракетный удар по территории Хмельницкой области. 

Источник: "Суспильне", мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" в Telegram, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram

Детали: Около 17:20 в Хмельнитчине прогремели мощные взрывы. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил прилеты ракет в области.

Дословно: "Имеем прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали впоследствии. Оставайтесь в укрытиях"

Детали: По предварительной информации, в 17:13 из Мозырьского района Гомельской области Беларуси запустили 4 ракеты. Звуки запуска ракет также слышны в Октябрьском и Туровском районах. В 17:18 в городе Лида зафиксировали пролет двух истребителей в направлении юга. Предварительно известно о пусках с двух российских бомбардировщиков, как сообщает "Белорусский Гаюн".

Обновлено: В 17:49 из Барановичей (Брестская область) вылетел истребитель, также сообщают о пролете в северном направлении двух истребителей в поселке Ружаны в 17:49.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Хмельнитчинавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоОккупанты ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине, 22 человека погибли - Зеленский

Зеленский на СБ ООН: Должны заставить Россию уважать общечеловеческие ценности

видеоТрасс заявила, что в должности премьера Британии будет готова применить ядерное оружие

Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли

фото, видеоДжонсон приехал в Киев в третий раз с начала вторжения России

Байден объявил о $3 млрд военной помощи Украине в День Независимости

Все новости...
Хмельнитчина
"100% результат": ПВО утром сбила все 4 ракеты над Хмельнитчиной
ПВО сбила 3 российские ракеты "Калибр" над Хмельнитчиной
В Хмельницкой области - взрывы, работает ПВО - глава обладминистрации
Последние новости
05:15
"Вторжение РФ изменило энергетическую ситуацию": Япония возвращается к ядерной энергетике
04:16
Россияне обстреляли Кривой Рог запрещенными боеприпасами
03:48
На Киевщине раздались взрывы — глава ОВА
03:05
ОК "Юг": ВСУ снова ударили по Каховскому мосту
02:10
ISW: ВСУ отбили у россиян территории размером с Данию
01:25
США: Судилище над украинскими военными в Мариуполе станет издевательством над правосудием
00:40
Сутки на Сумщине: Три громады попали под российские обстрелы
00:09
Страны ЕС потратили почти 300 миллиардов евро на смягчение газового кризиса
23:58
Зеленский: Независимость не закончится никогда, Украина – это навсегда
23:45
Экспорт нефти из США вырос до максимума с 90-х
Все новости...