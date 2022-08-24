Західні посольства перевели персонал ближче до укриттів через загрозу ударів РФ – ЗМІ

Деякі посольства західних країн у Києві напередодні Дня незалежності України ухвалили рішення евакуювати частину персоналу ближче до укриттів, а тих, хто живе у передмісті столиці – в готелі з бомбосховищами.

Як передає "Європейська правда", про це виданню Foreign Policy розповів європейський дипломат на умовах анонімності.

За словами співрозмовника видання, усе більша нестача в Росії високоточної зброї все більше непокоїть Захід, оскільки в разі, якщо Росія все ж вирішить завдати ракетних ударів по Києву, це неминуче призведе до жертв серед цивільних.

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Європейський дипломат уточнює, що використання високоточної зброї, як-от ракет "Калібр", потребуватиме від Росії днів для її розгортання.

Як нагадує Foreign Policy, Росія вже принаймні один раз влаштовувала масові обстріли українських міст: після святкування 9 травня зазнали руйнувань Одеса і Маріуполь, який пізніше окупували російські сили.

Водночас український військовий посадовець, який спілкувався з виданням на умовах анонімності, вважає малоймовірним, що Росія буде завдавати ударів по іноземних посольствах у Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Дня незалежності України США повідомили, що мають інформацію про те, що Росія ближчими днями готує удари по українській цивільній інфраструктурі та держустановах.

Американське посольство закликало громадян США виїздити з України зараз, використовуючи наземний транспорт, якщо це безпечно.