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Западные посольства перевели персонал поближе к укрытиям из-за угрозы ударов РФ – СМИ

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 17:42

Некоторые посольства западных стран в Киеве накануне Дня независимости Украины приняли решение эвакуировать часть персонала ближе к укрытиям, а живущих в пригороде столицы – в гостиницы с бомбоубежищами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Foreign Policy рассказал европейский дипломат на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, все большая нехватка в России высокоточного оружия все больше беспокоит Запад, поскольку в случае, если Россия все же решит нанести ракетные удары по Киеву, это неизбежно приведет к жертвам среди гражданских.

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Европейский дипломат уточняет, что использование высокоточного оружия, такого как ракеты "Калибр", потребует от России дней для его развертывания.

В то же время украинский военный чиновник, общавшийся с изданием на условиях анонимности, считает маловероятным, что Россия будет наносить удары по иностранным посольствам в Киеве.

В преддверии Дня независимости Украины США сообщили, что располагают информацией о том, что Россия в ближайшие дни готовит удары по украинской гражданской инфраструктуре и госучреждениям.

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Американское посольство призвало граждан США выезжать из Украины сейчас, используя наземный транспорт, если это безопасно.

Темы: Киеввоздушная тревогаДень Независимости
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