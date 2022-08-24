Западные посольства перевели персонал поближе к укрытиям из-за угрозы ударов РФ – СМИ

Некоторые посольства западных стран в Киеве накануне Дня независимости Украины приняли решение эвакуировать часть персонала ближе к укрытиям, а живущих в пригороде столицы – в гостиницы с бомбоубежищами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Foreign Policy рассказал европейский дипломат на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, все большая нехватка в России высокоточного оружия все больше беспокоит Запад, поскольку в случае, если Россия все же решит нанести ракетные удары по Киеву, это неизбежно приведет к жертвам среди гражданских.

Европейский дипломат уточняет, что использование высокоточного оружия, такого как ракеты "Калибр", потребует от России дней для его развертывания.

В то же время украинский военный чиновник, общавшийся с изданием на условиях анонимности, считает маловероятным, что Россия будет наносить удары по иностранным посольствам в Киеве.

В преддверии Дня независимости Украины США сообщили, что располагают информацией о том, что Россия в ближайшие дни готовит удары по украинской гражданской инфраструктуре и госучреждениям.

Американское посольство призвало граждан США выезжать из Украины сейчас, используя наземный транспорт, если это безопасно.