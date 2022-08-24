Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія намагалася не допустити дистанційної участі Зеленського в Радбезі ООН

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 18:46

Представник Росії в Раді Безпеки ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання органу в середу намагався заблокувати участь президента України Володимира Зеленського по відеозв’язку, але його пропозиція взагалі не знайшла підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На початку засідання Нєбєнзя заявив, що Росія заперечує проти віртуальної участі Зеленського в засіданні – Москва "в принципі не проти" участі президента України чи його представника, але зажадала, щоб вона була очною.

Реклама:

"Це не наша забаганка, а правила, які регулюють роботу ради. Тут немає політики, це виключно питання процедури", – цитує постпреда Росії в ООН російське видання РБК.

Питання було винесене на голосування, але підтримала цю пропозицію тільки Росія, Китай утримався, а решта 13 членів Радбезу ООН проголосували проти.

"Ну, росіяни сумнозвісні тим, що є глобальними лідерами у вистрілюванні собі в ногу. Вони мов мазохісти запропонували проголосувати за прохання України, щоб Зеленський звернувся до Ради Безпеки ООН. Ніхто не підтримав голосування Росії проти. 13 сильних голосів на підтримку України", – зазначив представник України в ООН Сергій Кислиця.

ВІДЕО ДНЯ

Засідання Ради Безпеки ООН у середу присвячене ситуації в Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Теми: ЗеленськийООНРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: