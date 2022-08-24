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Росія намагалася не допустити дистанційної участі Зеленського в Радбезі ООН

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 18:46

Представник Росії в Раді Безпеки ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання органу в середу намагався заблокувати участь президента України Володимира Зеленського по відеозв’язку, але його пропозиція взагалі не знайшла підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На початку засідання Нєбєнзя заявив, що Росія заперечує проти віртуальної участі Зеленського в засіданні – Москва "в принципі не проти" участі президента України чи його представника, але зажадала, щоб вона була очною.

"Це не наша забаганка, а правила, які регулюють роботу ради. Тут немає політики, це виключно питання процедури", – цитує постпреда Росії в ООН російське видання РБК.

Питання було винесене на голосування, але підтримала цю пропозицію тільки Росія, Китай утримався, а решта 13 членів Радбезу ООН проголосували проти.

"Ну, росіяни сумнозвісні тим, що є глобальними лідерами у вистрілюванні собі в ногу. Вони мов мазохісти запропонували проголосувати за прохання України, щоб Зеленський звернувся до Ради Безпеки ООН. Ніхто не підтримав голосування Росії проти. 13 сильних голосів на підтримку України", – зазначив представник України в ООН Сергій Кислиця.

Засідання Ради Безпеки ООН у середу присвячене ситуації в Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

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Теми: ЗеленськийООНРосія
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