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Россия пыталась не допустить дистанционного участия Зеленского в Совбезе ООН

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 18:46

Представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время заседания органа в среду пытался заблокировать участие президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи, но его предложение вообще не нашло поддержки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В начале заседания Небензя заявил, что Россия возражает против виртуального участия Зеленского в заседании – Москва "в принципе не против" участия президента Украины или его представителя, но потребовала, чтобы она была очной.

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"Это не наша прихоть, а правила, регулирующие работу совета. Здесь нет политики, это исключительно вопрос процедуры", – цитирует постпреда России в ООН российское издание РБК.

Вопрос был вынесен на голосование, но поддержала это предложение только Россия, Китай воздержался, а остальные 13 членов Совбеза ООН проголосовали против.

"Ну, россияне печально известны тем, что являются глобальными лидерами в выстреливании себе в ногу. Они как мазохисты предложили проголосовать за просьбу Украины, чтобы Зеленский обратился в Совет Безопасности ООН. Никто не поддержал голосование России против. 13 сильных голосов в поддержку Украины", – отметил представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

ВИДЕО ДНЯ

Заседание Совета Безопасности ООН посвящено ситуации в Украине в связи с полномасштабным вторжением России.

Темы: ЗеленскийООНРосcия
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