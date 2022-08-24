Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пропонує провести Саміт майбутнього ООН у Києві

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 19:00

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Раді Безпеки ООН у середу запропонував провести наступного року в Києві Саміт майбутнього під егідою Організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Генсек ООН Антоніу Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції", – сказав Зеленський.

Він додав, що зараз саме Росія демонструє агресію та колоніальні амбіції.

"Було б символічно провести цей саміт в Україні – в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму. Наша незалежність – це ваша безпека", – підкреслив глава держави.

Раніше повідомлялося, що представник Росії в Раді Безпеки ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання органу в середу намагався заблокувати участь президента України по відеозв’язку, але його пропозиція взагалі не знайшла підтримки.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський у дистанційному виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що організацію можна розпускати, якщо вона виявиться неспроможною зупинити війну і воєнні злочини, що скоюються в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Три способи врятувати ООН: як позбавити РФ права вето у Раді безпеки.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийООНКиїв
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На Київщині пролунали вибухи — голова ОВА

оновленоОкупанти вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, 22 людини загинуло – Зеленський

Зеленський на РБ ООН: Маємо змусити Росію поважати загальнолюдські цінності

відеоТрасс заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю

Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли

фото, відеоДжонсон приїхав до Києва втретє з початку вторгнення Росії

Усі новини...
Зеленський
Росія намагалася не допустити дистанційної участі Зеленського в Радбезі ООН
Джонсон у Києві отримав Орден Свободи й іменну табличку на Алеї сміливості
Джонсон приїхав до Києва втретє з початку вторгнення Росії
Останні новини
08:21
фотоУ Німеччині в День Незалежності України тисячі людей вийшли на акції підтримки
08:05
Нічний удар по Київщині: два "прильоти", працювала ППО
07:50
Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин
07:47
Канада поверне Німеччині решту п’ять турбін "Північного потоку" попри санкції
06:59
Зведення Генштабу: Росіяни намагалися наступати на східних напрямках, відійшли
06:09
Google почне боротися з фейками щодо українських біженців
05:15
"Вторгнення РФ змінило енергетичну ситуацію": Японія будуватиме нові атомні станції
04:16
Росіяни обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами
03:48
На Київщині пролунали вибухи — голова ОВА
03:05
ОК "Південь": ЗСУ знову вдарили по Каховському мосту
Усі новини...