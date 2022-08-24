Зеленський пропонує провести Саміт майбутнього ООН у Києві

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Раді Безпеки ООН у середу запропонував провести наступного року в Києві Саміт майбутнього під егідою Організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Генсек ООН Антоніу Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції", – сказав Зеленський.

Він додав, що зараз саме Росія демонструє агресію та колоніальні амбіції.

"Було б символічно провести цей саміт в Україні – в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі. Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму. Наша незалежність – це ваша безпека", – підкреслив глава держави.

Раніше повідомлялося, що представник Росії в Раді Безпеки ООН Васілій Нєбєнзя під час засідання органу в середу намагався заблокувати участь президента України по відеозв’язку, але його пропозиція взагалі не знайшла підтримки.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський у дистанційному виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що організацію можна розпускати, якщо вона виявиться неспроможною зупинити війну і воєнні злочини, що скоюються в Україні.

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