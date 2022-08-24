Зеленский предлагает провести Саммит будущего ООН в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Совете Безопасности ООН в среду предложил провести в следующем году в Киеве саммит будущего под эгидой Организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Генсек ООН Антониу Гутерреш хочет организовать Саммит в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и снова подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно – агрессию, колониальные амбиции" , – сказал Зеленский.

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Он добавил, что сейчас Россия демонстрирует агрессию и колониальные амбиции.

"Было бы символично провести этот саммит в Украине – в стране, где решается, будет ли будущее вообще. Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, в Донбассе, в Крыму. Наша независимость – это ваша безопасность", – подчеркнул. глава страны.

Ранее сообщалось, что представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя во время заседания органа в среду пытался заблокировать участие президента Украины по видеосвязи, но его предложение вообще не нашло поддержки.

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Напомним, в апреле Владимир Зеленский в дистанционном выступлении на заседании Совета безопасности ООН подчеркнул, что организацию можно распускать, если она окажется неспособной остановить совершаемую в Украине войну и военные преступления.

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