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Окупантам бракує ракетників і морських піхотинців – розвідка

Євген КізіловСереда, 24 серпня 2022, 20:02
Сумний Шойгу, Getty Images

Російське військове командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

Джерело: Головне управління розвідки у Telegram

Деталі: Повідомляється, що підрозділи ракетних військ стратегічного призначення РФ проводять набір особового складу, який добровільно піде воювати проти України. Станом на 22 серпня таке бажання висловив лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу.

Крім того, командири з’єднань та частин морської піхоти скаржаться, що використання їхніх військових не за призначенням призводить до втрати ними спроможностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій.

Внаслідок бойового застосування в якості мотострілецьких підрозділів вони зазнають значних втрат в особовому складі. Серед них – великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі. А доукомплектування здійснюється за рахунок військовослужбовців екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів. Це додатково знижує боєздатність підрозділів.

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Теми: арміяРосіявійна
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