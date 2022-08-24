Оккупантам не хватает ракетчиков и морских пехотинцев – разведка

Российское военное командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

Источник: Главное управление разведки в Telegram

Детали: Сообщается, что подразделения ракетных войск стратегического назначения РФ проводят набор личного состава, который добровольно пойдет воевать против Украины. По состоянию на 22 августа такое желание выразил лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава.

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Кроме того, командиры соединений и частей морской пехоты жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими возможностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций.

В результате боевого применения в качестве мотострелковых подразделений они несут значительные потери в личном составе. Среди них большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье. А доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), которые перед отправкой в зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно понижает боеспособность подразделений.