Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупантам не хватает ракетчиков и морских пехотинцев – разведка

Евгений КизиловСреда, 24 августа 2022, 20:02
Оккупантам не хватает ракетчиков и морских пехотинцев – разведка
Грустный Шойгу, Getty Images

Российское военное командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

Источник: Главное управление разведки в Telegram

Детали: Сообщается, что подразделения ракетных войск стратегического назначения РФ проводят набор личного состава, который добровольно пойдет воевать против Украины. По состоянию на 22 августа такое желание выразил лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава.

Реклама:

Кроме того, командиры соединений и частей морской пехоты жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими возможностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций.

В результате боевого применения в качестве мотострелковых подразделений они несут значительные потери в личном составе. Среди них большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье. А доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), которые перед отправкой в зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно понижает боеспособность подразделений.

Темы: армияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
армия
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал
Последние новости
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
Все новости...
Реклама: