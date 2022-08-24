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Зеленський на РБ ООН: Маємо змусити Росію поважати загальнолюдські цінності

Євген КізіловСереда, 24 серпня 2022, 22:08
Зеленський на РБ ООН: Маємо змусити Росію поважати загальнолюдські цінності
Володимир Зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН і закликав світ змусити Росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для всіх народів.

Джерело: Зеленський на Радбезі ООН

Пряма мова: "Європа, Азія, Африка, Латинська Америка – всюди вже є сліди російських воєнних злочинців, і всі ми маємо об’єднатися і діяти максимально рішучо, щоб ніде більше не було слідів російських ракет, спалених російською артилерією міст…, щоб відчуття справедливості знову повернулось до міжнародних відносин. Ми всі маємо підтвердити і змусити Росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для всіх народів".

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Деталі: Також Зеленський заявив, що Росія повинна звільнити захоплену територію України, щоб ніколи більше не було загрози радіаційної катастрофи і продовольчої кризи.

Крім того, зауважив президент, Росію треба притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України,  і відповідна резолюція буде внесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. "Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для усього людства конвенціями, без винятків для всіх", - наголосив він.

Теми: ЗеленськийООНРосія
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