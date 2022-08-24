Зеленский на СБ ООН: Должны заставить Россию уважать общечеловеческие ценности

Президент Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН и призвал мир заставить Россию признать, что нерушимость границ и мир являются безусловными ценностями для всех народов.

Источник: Зеленский на Совбезе ООН

Прямая речь: "Европа, Азия, Африка, Латинская Америка – везде уже есть следы российских военных преступников, и все мы должны объединиться и действовать максимально решительно, чтобы нигде больше не было следов российских ракет, сожженных российской артиллерией городов… чтобы чувство справедливости снова вернулось в международные отношения. Мы все должны подтвердить и заставить Россию признать, что нерушимость границ и мир являются безусловными ценностями для всех народов".

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Детали: Также Зеленский заявил, что Россия должна освободить захваченную территорию Украины, чтобы никогда больше не было угрозы радиационной катастрофы и продовольственного кризиса.

Кроме того, отметил президент, Россию следует привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины, и соответствующая резолюция будет внесена на рассмотрение 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Чтобы никогда больше ни одно государство мира не могло пренебрегать Уставом ООН и обязательными для всего человечества конвенциями, без исключения для всех", - подчеркнул он.