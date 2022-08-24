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Армія дронів підняла над Києвом прапори легендарних бригад ЗСУ

Станіслав ПогоріловСереда, 24 серпня 2022, 23:22
Армія дронів підняла над Києвом прапори легендарних бригад ЗСУ
Фото: United24

До Дня незалежності армія дронів підняла у небо над Києвом почесні прапори легендарних бригад Збройних сил України.

Джерело: United24 для УП

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Деталі: Як кажуть організатори, мета заходу - подякувати усім військовим, які виборюють свободу України та нагадати про важливу роль дронів у цій війні.

 

Очолював колону прапор України розміром понад 216 квадратних метрів - це найбільший український прапор, який здіймався в небо за допомогою дронів. Минулого року у цей день він майорів над Авдіївкою. Окрім державного прапора України, були представлені мотиваційні стяги бригад, які боронять Україну.

 

За словами голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя, Армія дронів допоможе наблизити перемогу та відстояти незалежність.

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Довідково: Проєкт "Армія дронів" – це комплексна програма фандрейзингової платформи United24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, яка передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

Станом на 24 серпня законтрактовані дрони майже на 948 млн грн. Це 877 дронів, які посилять українську армію. Загальна сума збору на Армію дронів наближається до 1 млрд грн.

Теми: КиїввійнаУкраїна
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