Армия дронов подняла над Киевом флаги легендарных бригад ВСУ

Ко Дню независимости армия дронов подняла над Киевом почетные флаги легендарных бригад Вооруженных сил Украины.

Источник: United24 для УП

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Детали: Как говорят организаторы, цель мероприятия - поблагодарить всех военных, борющихся за свободу Украины и напомнить о важной роли дронов в этой войне.

Возглавлял колонну флаг Украины размером свыше 216 квадратных метров – это самый большой украинский флаг, поднимавшийся в небо с помощью дронов. В прошлом году в этот день он развевался над Авдеевкой. Кроме государственного флага Украины, были представлены мотивационные флаги бригад, защищающих Украину.

По словам главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, Армия дронов поможет приблизить победу и отстоять независимость.

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Справка: Проект "Армия дронов" – это комплексная программа фандрейзинговой платформы United24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

По состоянию на 24 августа законтрактованы дроны почти на 948 млн. грн. Это 877 дронов, которые усилят украинскую армию. Общая сумма сбора на Армию дронов приближается к 1 млрд. грн.