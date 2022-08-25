ISW: ЗСУ відбили в росіян території розміром з Данію

З середини березня росіяни втратили контроль над територіями, що перевищують площу Данії, але їм вдалося окупувати території розміром з Андорру (відсоток від того, що вони втратили) за останні 39 днів.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "З того часу, як російські сили відновили наступальні операції після паузи 16 липня, російські війська отримали близько 450,84 км квадратних нової території, що приблизно дорівнює площі Андорри. Російські війська втратили приблизно 45 тисяч км квадратних території з 21 березня - площу, більшу за Данію".

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Деталі: Як пише ISW, російські сили провели обмежені наземні атаки на південний захід та південний схід від Ізюма, на північний схід та південь від Бахмута, на захід та південний захід від Донецька. Також росіяни здійснили обмежену наземну атаку на північному заході Херсонської області.

Нагадаємо: Раніше ISW повідомляв, що росіяни ймовірно так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції і не зможуть захопити більше території в найближчі місяці, якщо події не будуть розгортатися "непередбачуваним чином".