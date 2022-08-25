ISW: ВСУ отбили у россиян территории размером с Данию

С середины марта россияне потеряли контроль над территориями, превышающими площадь Дании, но им удалось оккупировать территории размером с Андорру (процент от того, что они потеряли) за последние 39 дней.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "С тех пор как российские силы возобновили наступательные операции после паузы 16 июля, российские войска получили около 450,84 км квадратных новой территории, что примерно равно площади Андорры. Российские войска потеряли примерно 45 тысяч км квадратных территории с 21 марта - площадь больше Дании".

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Детали: Как пишет ISW, российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута, к западу и юго-западу от Донецка. Также россияне совершили ограниченную наземную атаку на северо-западе Херсонской области.

Напомним: Ранее ISW сообщал, что россияне вероятно так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции и не смогут захватить больше территории в ближайшие месяцы, если события не будут разворачиваться "непредсказуемым образом".