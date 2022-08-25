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Зведення Генштабу: Росіяни намагалися наступати на східних напрямках, відійшли

Анастасія КалатурЧетвер, 25 серпня 2022, 06:59
ФОТО: GETTY

Росіяни безуспішно намагалися вести наступ на трьох напрямках на Сході.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зокрема на Слов’янському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов. Під обстріл зі ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка.

На Авдіївському напрямку росіяни безуспішно намагалися вести наступ у напрямку Піски – Первомайське. Противник завдав вогневого ураження по районах Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка. Ворожа авіація діяла біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема та задіяв авіацію для ударів поблизу Соледара та Зайцевого. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилася без змін.

На Харківському напрямку ворог стріляв із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Спірного, Івано-Дар’ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська.

На Новопавлівському напрямку ворог стріляв із танків та артилерії різних типів поблизу Павлівки, Єлизаветівки, Костянтинівки, Вугледара, Володимирівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки. Ворог   задіяв авіацію біля Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв наші позиції   в районах населених пунктів Комишуваха, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Времівка, Оріхів, Щербаки, Залізничне, Новосілка, Бурлацьке, Вільне Поле, Шевченко і Новоданилівка. Завдав авіаударів неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали наші позиції та цивільну інфраструктуру із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії   зіткнення. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Біла Криниця.

Вороже корабельне угруповання далі блокує цивільне судноплавство.

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Теми: війнаРосія
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