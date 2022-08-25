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Сводка Генштаба: Россияне пытались наступать на восточных направлениях, отошли

Анастасия КалатурЧетверг, 25 августа 2022, 06:59
Сводка Генштаба: Россияне пытались наступать на восточных направлениях, отошли
ФОТО: GETTY

Россияне безуспешно пытались вести наступление на трех направлениях на Востоке.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В частности, на Славянском направлении враг вел штурмовые действия в направлении Пасека - Долина, успеха не имел, отошел. Под обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка.

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На Авдеевском направлении россияне безуспешно пытались вести наступление в направлении Пески – Первомайское. Противник нанес огненное поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался вести наступление по направлению к Травневое – Кодема и задействовал авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцева. Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без изменений.

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На Харьковском направлении враг стрелял из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спирного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.

На Новопавловском направлении враг стрелял из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки. Враг задействовал авиацию возле Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении противник обстрелял наши позиции в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольское, Красное, Чаривне, Времовка, Орехов, Щербаки, Железнодорожное, Новоселка, Бурлацкое, Вильне Поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары недалеко от Орехова, Гуляйпольского и Щербаков.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали наши позиции и гражданскую инфраструктуру из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Белая Криница.

Вражеская корабельная группировка продолжает блокировать гражданское судоходство.

Темы: войнаРосcия
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