Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин
Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3-х до 14-ти годин у різних регіонах.
Джерело: два Telegram-канали "Карта повітряних тривог"
Деталі: Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12-ти у Полтавській і Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги у День Незалежності вмикався 7 разів.
За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.
Вночі повітряні тривоги оголошувалися знову.
Офіційно підтверджені обстріли чи ракетні удари 24 серпня:
- Полтавська область (Миргород);
- Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);
- Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);
- Хмельницька область (Шепетівський район);
- Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
- Запорізька область (Запоріжжя);
- Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);
- Чернігівська область (Чернігівський район);
- Донецька область (лінія розмежування).
Крім того, Україною прокотилася хвила хибних повідомлень про вибухи: Біла церква, Рівне, Житомирська область і Харків.
Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому й Києві.
Водночас, повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях:
- Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);
- Ровеньки, Луганщина (база окупантів);
- Каховський район, Херсонщина (база російських військових);
- Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);
- Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).