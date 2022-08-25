Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин

Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3-х до 14-ти годин у різних регіонах.

Джерело: два Telegram-канали "Карта повітряних тривог"

Деталі: Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12-ти у Полтавській і Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги у День Незалежності вмикався 7 разів.

Кількість та тривалість повітряних тривог за 24.08.2022 Карта повітряних тривог

За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину.

Тривалість та кількість сигналів тривог за 24.08.2022 Карта повітряних тривог

Вночі повітряні тривоги оголошувалися знову.

Офіційно підтверджені обстріли чи ракетні удари 24 серпня:

Полтавська область (Миргород);

Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);

Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);

Хмельницька область (Шепетівський район);

Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)

Запорізька область (Запоріжжя);

Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);

Чернігівська область (Чернігівський район);

Донецька область (лінія розмежування).

Крім того, Україною прокотилася хвила хибних повідомлень про вибухи: Біла церква, Рівне, Житомирська область і Харків.

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Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому й Києві.

Водночас, повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях: