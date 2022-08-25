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Повітряна тривога у День Незалежності лунала 189 разів і сягала 14 годин

Олена РощінаЧетвер, 25 серпня 2022, 07:50

Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3-х до 14-ти годин у різних регіонах.

Джерело: два Telegram-канали "Карта повітряних тривог"

Деталі: Повітряні тривоги 24 серпня лунали від 6 разів у західних областях України до 12-ти у Полтавській і Кіровоградській областях. У Києві сигнал тривоги у День Незалежності вмикався 7 разів.

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Кількість та тривалість повітряних тривог за 24.08.2022
Кількість та тривалість повітряних тривог за 24.08.2022
Карта повітряних тривог

За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій (14 годин), Дніпропетровській (13 годин) та Харківській (11 годин) областях. У Луганській області повітряна тривога без упину. 

Тривалість та кількість сигналів тривог за 24.08.2022
Тривалість та кількість сигналів тривог за 24.08.2022
Карта повітряних тривог

Вночі повітряні тривоги оголошувалися знову.

Офіційно підтверджені обстріли чи ракетні удари 24 серпня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Полтавська область (Миргород);
  • Харківська область (Харків, Мала Данилівка, Дергачі);
  • Дніпропетровська область (Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони);
  • Хмельницька область (Шепетівський район);
  • Миколаївська область (Миколаїв, Баштанська, Березнегуватська, Новобузька громади)
  • Запорізька область (Запоріжжя);
  • Сумська область (Есманська, Зноб-Новгородська, Білопільська громади);
  • Чернігівська область (Чернігівський район);
  • Донецька область (лінія розмежування).

Крім того, Україною прокотилася хвила хибних повідомлень про вибухи: Біла церква, Рівне, Житомирська область і Харків. 

Також були повідомлення про фейкові замінування об'єктів інфраструктури у Вінниці, Рівному, Львові, Хмельницькому й Києві. 

Водночас, повідомляється, що 24 серпня були вибухи на окупованих росіянами територіях: 

  • Токмак, Запорізька область (склад боєприпасів росіян);
  • Ровеньки, Луганщина (база окупантів);
  • Каховський район, Херсонщина (база російських військових);
  • Чаплинка, Херсонщина (склад боєприпасів та база окупантів);
  • Бериславський район, Херсонщина (інформація уточнюється).

Теми: повітряна тривогавійнасвяткуванняУкраїна
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