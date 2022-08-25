Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушная тревога в День Независимости звучала 189 раз и достигала 14 часов

Елена РощинаЧетверг, 25 августа 2022, 07:50

Воздушная тревога в День Независимости Украины суммарно была объявлена ​​189 раз и длилась от 3 до 14 часов в разных регионах.

Источник: два Telegram-канала "Карта воздушных тревог"

Детали: Воздушные тревоги 24 августа звучали от 6 раз в западных областях Украины до 12-ти в Полтавской и Кировоградской областях. В Киеве сигнал тревоги в День Независимости включался 7 раз.

Количество и продолжительность воздушных тревог за 24.08.2022
Количество и продолжительность воздушных тревог за 24.08.2022
Карта воздушных тревог

По продолжительности самые долгие тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов) и Харьковской (11 часов) областях. В Луганской области воздушная тревога не прекращается.

Продолжительность и количество сигналов тревог за 24.08.2022
Продолжительность и количество сигналов тревог за 24.08.2022
Карта воздушных тревог

Ночью воздушные тревоги объявлялись снова.

Официально подтвержденные обстрелы или ракетные удары 24 августа:

  • Полтавская область (Миргород);
  • Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи);
  • Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы);
  • Хмельницкая область (Шепетовский район);
  • Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская общины)
  • Запорожская область (Запорожье);
  • Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская общины);
  • Черниговская область (Черниговский район);
  • Донецкая область (линия разграничения).

Кроме того, по Украине прокатилась волна ошибочных сообщений о взрывах: Белая Церковь, Ровно, Житомирская область и Харьков.

ВИДЕО ДНЯ

Также были сообщения о фейковых минированиях объектов инфраструктуры в Виннице, Ровно, Львове, Хмельницком и Киеве.

В то же время сообщается, что 24 августа были взрывы на оккупированных россиянами территориях:

  • Токмак, Запорожье (склад боеприпасов россиян);
  • Ровеньки, Луганщина (база оккупантов);
  • Каховский район, Херсонщина (база российских военных);
  • Чаплинка, Херсонщина (склад боеприпасов и база оккупантов);
  • Бериславский район, Херсон (информация уточняется).

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: воздушная тревогавойнапразднованияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Сердце разрывается": МИД вызвал апостольского нунция из-за слов Папы о Дугиной

ЗАЭС возобновила соединение с сетью, но все энергоблоки отключены – МАГАТЭ

обновленоЗеленский провел телефонный разговор с Байденом: говорили, как приблизить победу

Через Тернопольщину идет 5 тысяч верующих УПЦ МП, игнорируя запрет – полиция

фотоПутин подписал указ об увеличении армии до 2 миллионов

Единой даты "референдума" оккупанты уже не назовут – мэр Мелитополя

Все новости...
воздушная тревога
Западные посольства перевели персонал поближе к укрытиям из-за угрозы ударов РФ – СМИ
В Украине не утихают тревоги
Почти по всей Украине – воздушная тревога
Последние новости
21:27
Несмотря на санкции, Россия зарабатывает более $1 млрд в месяц, торгуя с США – АР
21:14
"Сердце разрывается": МИД вызвал апостольского нунция из-за слов Папы о Дугиной
21:04
Лига чемпионов: "Шахтер" получил соперников по группе
20:52
В Минюсте рассказали, сколько влюбленных пар поженились в День Независимости
20:51
ЗАЭС возобновила соединение с сетью, но все энергоблоки отключены – МАГАТЭ
20:40
Космический телескоп Вебба впервые в истории зафиксировал углекислый газ на экзопланете
20:29
США: Действия РФ на ЗАЭС создают серьезный риск ядерного инцидента
20:27
Украина уже получила 3 миллиарда долларов гранта от США
20:16
Власти Гааги хотят временного освобождения от санкций ЕС против РФ
20:16
В Одесской области осудили священника-бизнесмена, который переправлял уклонистов за границу
Все новости...