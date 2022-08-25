Воздушная тревога в День Независимости звучала 189 раз и достигала 14 часов

Воздушная тревога в День Независимости Украины суммарно была объявлена ​​189 раз и длилась от 3 до 14 часов в разных регионах.

Источник: два Telegram-канала "Карта воздушных тревог"

Детали: Воздушные тревоги 24 августа звучали от 6 раз в западных областях Украины до 12-ти в Полтавской и Кировоградской областях. В Киеве сигнал тревоги в День Независимости включался 7 раз.

Количество и продолжительность воздушных тревог за 24.08.2022 Карта воздушных тревог

По продолжительности самые долгие тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов) и Харьковской (11 часов) областях. В Луганской области воздушная тревога не прекращается.

Продолжительность и количество сигналов тревог за 24.08.2022 Карта воздушных тревог

Ночью воздушные тревоги объявлялись снова.

Официально подтвержденные обстрелы или ракетные удары 24 августа:

Полтавская область (Миргород);

Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи);

Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы);

Хмельницкая область (Шепетовский район);

Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская общины)

Запорожская область (Запорожье);

Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская общины);

Черниговская область (Черниговский район);

Донецкая область (линия разграничения).

Кроме того, по Украине прокатилась волна ошибочных сообщений о взрывах: Белая Церковь, Ровно, Житомирская область и Харьков.

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Также были сообщения о фейковых минированиях объектов инфраструктуры в Виннице, Ровно, Львове, Хмельницком и Киеве.

В то же время сообщается, что 24 августа были взрывы на оккупированных россиянами территориях: