Луганщина: росіяни атакували на чотирьох напрямках, але успіху не мали – Гайдай

Упродовж доби 24 серпня російські загарбники атакували на чотирьох напрямках у Луганській області, але безуспішно – зазнали втрат і відійшли назад.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Протягом 24 серпня росіяни посилили ракетний терор міст та сіл країни, тому наступи не були масованими як зазвичай. Втім, вони все ж атакували за чотирма напрямками, намагаючись покращити тактичне положення, але вкотре безуспішно – зазнали втрат, відкотилися назад, очікують нових наказів та підвищення мотивації наприкінці місяця".

Деталі: Загарбники обстрілювали населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії.

Фото з Telegram Гайдая

За минулу ніч зафіксовано 8 артатак та 9 мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів росіяни завдали авіаудари.

За словами Гайдая, окупанти не полишають планів зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму. Але від загарбників втекли навіть пенсіонери – понад дві третини літніх людей виїхали.

Голова ОВА зазначив, що до повномасштабного вторгнення на Луганщині було понад 330 тисяч пенсіонерів, а нині за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тисяч осіб.