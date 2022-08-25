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Луганщина: россияне атаковали на четырех направлениях, но успеха не имели – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 25 августа 2022, 08:34
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

На протяжении суток 24 августа российские захватчики атаковали на четырех направлениях в Луганской области, но безуспешно – понесли потери и отошли назад.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "В течение 24 августа россияне усилили ракетный террор городов и сел страны, поэтому наступления не были массированы как обычно. Впрочем, они все же атаковали на четырех направлениях, пытаясь улучшить тактическое положение, но в очередной раз безуспешно – понесли потери, откатились назад, ожидают новых приказов и повышения мотивации в конце месяца".

Детали: Захватчики обстреливали населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии.

За минувшую ночь зафиксировано 8 артатак и 9 минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. Вблизи трех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары. 

 
Фото из Telegram Гайдая 

По словам Гайдая, оккупанты не оставляют планов собрать личные данные населения для манипуляций во время проведения псевдореферендума. Но от захватчиков сбежали даже пенсионеры – более двух третей пожилых людей уехали.

Глава ОВА отметил, что до полномасштабного вторжения в Луганской области было более 330 тысяч пенсионеров, а ныне за возобновлением и назначением пенсий в соответствующие органы оккупационной власти обратилось только 110 тысяч человек.

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Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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